The Owners

Großbritannien, Frankreich, USA 2020, Regie: Julius Berg, mit Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham, 92 Min., FSK: ab 16

Drei junge Idioten und ihre nicht ganz dämliche Freundin brechen in ein Haus ein und werden von den Eigentümern – englisch: The Owners – überrascht. Die Brutalitäten mit Teppichmesser, Kreissäge und Vorschlaghammer richten sich erst gegen die alten Leutchen, doch nach wenig überraschender Wende sieht sich die Generation des Zielpublikums als Gejagte im versperrten Gebäude. Der alte Doktor Richard Huggins (Sylvester McCoy) mit der vertrauenserweckenden Tonlage besorgt den Einbrechern ein böses Erwachen und Mary (Maisie Williams) kämpft im Horror-Haus um ihr Leben.

„The Owners“ ist abgestandener Horror aus dem Jahr 2020, der uns in einer Kinoflauten-Woche untergeschoben wird. Er basiert auf der Graphic Novel „Une nuit de pleine lune“ von Hermann und Yves Huppen. Das Genre der „Home Invasion“ („Don’t Breathe“) wird wieder zur Falle für die Überfallenden, das Personal sind die stillosen Enkel von Tarantino und Guy Ritchie. Bei der Besetzung bangen wir um „Game of Thrones“-Star Maisie Williams und erleben noch einmal die Sixties-Ikone Rita Tushingham („Last Night in Soho“). Ohne teures Styling erweisen sich Gewalt und Kriminalität jedoch als sehr banal.