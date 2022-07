« Willkommen in Siegheilkirchen – Der Deix Film | Home |

Everything will change

Deutschland, Niederlande 2021, Regie: Marten Persiel, 92 Min., FSK: ab 6

In nicht so ferner Zukunft leuchtet Natur nur noch rot. Nach dem nächsten großen Massensterben gibt es so gut wie keine Tiere mehr. 2054 entdeckt ein junger Mann in einem Antiquariat das Foto einer Giraffe und versucht, mit Freunden herauszubekommen, ob es das seltsame Wesen wirklich jemals gegeben hat. Am Ende ihrer Suche entdecken sie in einer Art Arche für ausgestorbene Spezies einige alte Wissenschaftler, die erzählen, was passiert ist.

Von tricktechnisch interessant verfremdeten Spielszenen entwickelt sich die Dokumentation „Everything will change“ zu einer Aneinanderreihung von Talking Heads und Thesen, vermischt mit Aufnahmen von aktuellen Waldbränden, Rodungen und Flutkatastrophen. Die Grundidee lautet, dass gerade jetzt der entscheidende Moment für eine Wende ist. Mit einigen originellen Ideen kann der Empfänger des Wim Wenders Stipendiums der Film- und Medienstiftung NRW jedoch höchsten bereits Überzeugte überzeugen, erschrecken und motivieren.