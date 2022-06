« Elvis (2022) | Home |

The Black Phone

USA 2021, Regie: Scott Derrickson, mit Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, 104 Min., FSK: ab 16

Es ist eine Horror-Vorstellung für alle Eltern: Das Kind wird entführt. Schamlos beutet „The Black Phone“ diese Angst aus, um seine düstere Spannung aufzubauen. Rasierklingen, Drogen, Blut und Plakate vermisster Kinder in den Straßen zeigen ein abschreckendes Bild der 70er in den USA. Der 13-jährige Finney Shaw (Mason Thames) und seine Schwester sind zwar aufgeweckte Kinder, doch sie erleben extrem brutale und blutige Schlägereien auf dem Schulhof sowie einen saufenden, gewalttätigen Vater zuhause. Nachdem erst einige Jungs aus der Umgebung entführt wurden, erwischt der „Grabber“ (Ethan Hawke) auch Finney. Gefangen in einem Kellerverlies erreichen ihn über ein nicht mehr funktionierendes Telefon Anrufe früherer und verstorbener Opfer mit Tipps, wie er überleben und fliehen kann. Derweil nähert sich seine hellsichtige Schwester in ihren Träumen dem Versteck des Mörders.

Mit Hilfe tiefsitzender Ängste und einem erschreckenden Kindheitsbild erzeugt „The Black Phone“ seine Kerker-Spannung um die raffinierte Idee der Anrufe aus dem Jenseits. Hawke spielt den mörderischen Sadisten hinter wechselnden Masken.