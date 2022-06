« A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe | Home | Massive Talent »

Schmetterlinge im Ohr

Frankreich 2021 (On est fait pour s’entendre) Regie: Pascal Elbé, mit Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Manon Lemoine, 94 Min., FSK: ab 0

Dass ER nicht zuhört, soll öfters vorkommen. Dass er nicht mal ihre verführerischen Vorschläge im Bett mitbekommt und auch verpasst, wie sie beleidigt seine Wohnung verlässt, ist schon extrem. Antoine (Pascal Elbé) ist schwer schwerhörig und hat keine Ahnung davon. Selbst als seine Nachbarin Claire (Sandrine Kiberlain) sich wütend beschwert, sein Wecker würde unaufhaltsam plärren, findet er sie nur unverschämt. Während er den immer noch scheppernden Wecker überhört. In der Schule ist der Lehrer äußerst unbeliebt: Die ausführlich diskutierten Probleme der Kollegen ignoriert er scheinbar, die Fragen der Schüler kommen nicht bei ihm an. Als das Problem schließlich doch zu ihm durchdringt und ein irre teures Hörgerät installiert ist, gestaltet sich der Effekt des Wieder-Hören-Könnens auch beim Zuschauen berauschend. Den Streit zwischen seiner etwas senilen Mutter und seiner Schwester schaltet er dann allerdings schnell ab.

Derweil gelingt es Claire nicht, sich vom Tod des Ehemannes zu erholen. Selbst als der Schwager ihr Gras zum Rauchen gibt, führt das nur zum komatösen Schlaf auf der Couch. Der ungeliebte Nachbar Antoine kümmert sich deshalb um die hungrige Tochter Violette (Manon Lemoine) und freundet sich mit ihr an. Das wird die Basis für eine wachsende Anziehung zwischen Claire und Antoine, sehr schön ausgedrückt über neugierige Blicke im Innenhof von Wohnung zu Wohnung. Doch zum ersten romantischen Abendessen kommt er ohne Hörgerät – mit entsprechend katastrophalen Gesprächen…

Sandrine Kiberlain („Verliebt in meine Frau“, „Der kleine Nick“) ist eine geniale und bei uns unterschätzte Komikerin, die bei „Schmetterlinge im Ohr“ endlich mal wieder in Hauptrolle zu genießen ist. Ihr Partner bei der alles andere als platten Romantischen Komödie ist Pascal Elbé, auch Autor und Regisseur des Films. Er kann sich auf herrliche Situationskomik verlassen, sowohl wenn er alles überhört, als auch, wenn er völlig euphorisch alles überdeutlich hört. Dass in den Beziehungen zu Freunden und Familie die feinen Töne in der Mehrzahl sind, veredelt diesen sympathischen Film bis zum wunderschönen Wunder seines Happy Ends.