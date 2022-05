« Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush | Home | Sigmund Freud – Freud über Freud »

Sun Children

Iran 2020 (Khorshid) Regie: Majid Majidi, mit Rouhollah Zamani, Mahdi Mousavi, Shamila Shirzad, 99 Min., FSK: ab 12

Der 12-jährige Ali, dessen Vater verschwunden ist und dessen Mutter in einer psychiatrischen Anstalt, kann endlich in die Schule. Aber nicht wegen der Bildung, sondern weil ein lokaler Gangsterboss ihn dort heimlich einen Tunnel graben lässt. Am benachbarten Friedhof soll er ein Schatz aus der Kanalisation fischen, zusammen mit seinen drei Freunden, die ebenfalls auf der Straße und von Kinderarbeit leben. „Sun Children“ ist direkt super spannend, wenn die Jungs beim Klauen von Autoteilen erwischt werden und vor ihrem brutalen Verfolger von der Tiefgarage in die luxuriöse Welt eines hellstrahlenden Kaufhauses fliehen. Dann wandelt sich die tolle Geschichte in den Kampf um eine Schule, die ihnen zu essen gibt und Hoffnung auf ein besseres Leben.

Das packenden Sozialdrama mit charismatischem jungem Hauptdarsteller steht in der Tradition exzellenter iranischer Kinderfilme, mit denen schon Abbas Kiarostami seine Karriere begann. Bei Drama um Ali, der als einziger weitergräbt, während seine Freund Besseres finden, erfahren wir viel über das Leben am Rande der Gesellschaft.