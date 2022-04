« Wolke unterm Dach | Home | Downton Abbey: Eine neue Ära »

Red Rocket

USA 2021, R: Sean Baker, D: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, 131 min

Mikey Saber – mit diesem Namen kann man nur Pornostar werden. Pornos hat Mikey reichlich gedreht und in seiner eigenen Wahrnehmung ist er ein Filmstar. Das hindert ihn allerdings nicht daran, auf der Couch seiner Ex Lexi zu landen. Abgebrannt und geschasst, versucht der Mittvierziger in einem verschlafenen Städtchen in Texas wieder auf die Beine zu kommen. Im örtlichen Donut-Diner trifft er auf Strawberry und verspricht ihr, sie reich und berühmt zu machen – und Mikey kann ziemlich überzeugend sein. Sein Enthusiasmus ist ehrlich und ansteckend und man entwickelt leicht Sympathie für den Loser. Zu verdanken ist das vor allem der Ausstrahlung von Simon Rex, dem Regisseur Sean Baker (»The Florida Project«) die Hauptrolle anvertraute. Er nimmt die Gelegenheit mit vollem Körpereinsatz war und macht „Red Rocket“ zu einer rundum erfrischenden Indie-Komödie.