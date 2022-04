« Die wundersame Welt des Louis Wain | Home | The Northman »

River (2021)

Australien 2021, Regie: Jennifer Peedom, 75 Min., FSK: ab 0

Der sensationelle Dokumentarfilm folgt Flussläufen vom ersten Regen der Erdgeschichte und den Quellen am Gletscher bis ins Meer. Im Gegensatz zu inflationären Fluss-Dokus im TV ist der bildgewaltige „River“ ganz große Kunst und einmaliges Kinoerlebnis. Mit herrlich vielen kulturgeschichtlichen Aspekten und betörenden Aufnahmen werden wunderschöne Landschaften mit harten Fakten zum Raubbau an der Natur verbunden. Zeichnungen aus Land und Wasser wechseln sich mit rhythmischen Sequenzen beim Reisanbau in Asien ab. Animierte Satelliten-Aufnahmen zeigen Wasserverteilung und die Analyse der Ungerechtigkeit dabei. Ebenso stark wie die Erzählstimme von Willem Dafoe, dessen Geschichte mal nicht nervt, ist die Musikbegleitung. Neben Symphonischen unter anderem von Johann Sebastian Bach sind Jonny Greenwood und Radiohead mit Originalkompositionen von Richard Tognetti und der indigene Musiker William Barton zu hören. Ein gewaltiges Werk in der Tradition von zivilisationskritischen Bilder-Essays wie „Koyaanisqatsi“.