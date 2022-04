« Phantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse | Home | The Contractor »

Red Rocket

USA 2021, Regie: Sean Baker, mit Simon Rex, Suzanna Son, Bree Elrod, 128 Min., FSK: ab 16

Bei seiner Rückkehr in ein texanisches Kaff besitzt der abgehalfterte Pornostar Mikey Saber (Simon Rex) gerade mal das Hemd auf seinem, für einen End-Vierziger immer noch knackigen Körper. Viele blaue Flecken zeigen, dass er Hollywood nicht ohne Ärger verlassen hat. Nun beschwatzt er seine Ex-Pornopartnerin und Noch-Frau Lexi (Suzanne Son), bei ihr und ihrer Mutter einzuziehen. Schnell schleimt sich Mikey mit Dauergrinsen im kunstgebräunten Gesicht ein, verkauft den Arbeitern der Ölraffinerie erfolgreich Marihuana. Und baggert mit ekliger Frechheit die 17-jährige Verkäuferin des Donut-Ladens an.

Regisseur Sean Baker zeigte in „The Florida Project“ US-amerikanische Unterklasse neben dem Disney Land, Willem Dafoe wurde für einen Oscar nominiert. Auch „Tangerine”, um eine Transgender-Prostituierte, und „Starlet”, mit der Hemingway-Enkelin Dree als Porno-Darstellerin, kamen Menschen am Rande der Gesellschaft nahe. „Red Rocket“ ist nun Bakers am effektivsten erzählter Film, der nicht nur in der Balance zwischen Anteilnahme und Lächerlichkeit scheitert. Auch wie ein unreifer Idiot eine wesentlich jüngere Frau ins Porno-Geschäft verführen will, hätte mehr Distanz verdient.