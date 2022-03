« Come on, Come on | Home | Ambulance (2022) »

Silence Breakers

Israel, Frankreich, Deutschland 2021, Regie: Silvina Landsmann, 88 Min., FSK: ab 12

Jüdische Israelis zeigen, was Israelis den Palästinenser antun. Auf diese Formel kann man die Arbeit von „Breaking the Silence“ bezeichnen. Dies ist eine israelische Organisation, die durch Whistleblower aus den Reihen der Armee ein Bewusstsein für die militärische und zivile Situation in den besetzten Gebieten schaffen möchte. Noch schockierenden Szenen von den Störmanövern extremistischer Siedler gegenüber einer Gruppe interessierter Besucher konzentriert sich der Dokumentarfilm auf die Arbeit der Aktivisten in ihren Büroräumen, unterfüttert von Medienberichten über sie. Das Gesamtbild ist das einer zerrissenen Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit und Diskussionskultur im eigenen Land längst Opfer der brutalen Besatzungspolitik wurden.