USA 2020 Regie: Reinaldo Marcus Green mit Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, 144 min

Richard Williams (Will Smith) überlässt nichts dem Zufall. Die Tennis-Karriere seiner beiden Töchter Venus (Saniyya Sidney) und Serena (Demi Singleton) hat der engagierte Familienvater Schritt für Schritt durchgeplant. Für die Kinder sieht er das als einzige Chance, es in der weißen Gesellschaft zu etwas zu bringen. Dafür stehen sie allerdings auch Tag und Nacht auf dem improvisierten Feld im von Bandenkriegen geprägten Compton. Während die Nachbarn Richard für verrückt erklären und schon mal das Jugendamt informieren, hält seine Frau Brandy (Aunjanue Ellis) zu ihrem Mann. Und tatsächlich zahlt sich die Mühe und Beharrlichkeit irgendwann aus. Reinaldo Marcus Green (»Joe Bell«) hat ein Herz für »King Richard» und seinen unerschütterlichen Glauben an den amerikanischen Traum. Richard ist überzeugt davon, dass jeder und jede es zu etwas bringen kann, wenn er oder sie nur hart genug daran arbeitet. Die Botschaft mag einfach sein, Green transportiert sie aufrichtig und mit viel Humor. Will Smith hat nach zwei Nominierungen gute Chancen auf seinen ersten Oscar.