End of Season

Aserbaidschan, Deutschland, Georgien 2019, Regie: Elmar Imanov, mit Rasim Jafarov, Mir-Mövsüm Mirzazade, Zulfiyye Qurbanova 92 Min., FSK: keine Angabe

Mama ist weg

Das Drama folgt den bedrückenden Befindlichkeiten einer Familie in Baku, deren Gründe für die Unzufriedenheit sich nicht direkt erschließen. Der arbeitslose Schauspieler Samir verharrt lächelnd in Lethargie. Seine Frau Fidan will in Berlin eine Stelle annehmen. Sohn Mahmud will vor allem weg. Nach dem rätselhaften Verschwinden der Frau beim Strand-Ausflug kulminieren die Stimmungen. Ruhig und eigenwillig beobachtendes Arthouse-Kino aus Aserbaidschan.