Marry me

USA 2021 (Marry me) Regie: Kat Cairo, mit Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, Maluma, John Bradley, Michelle Buteau, 112 Min., FSK: ab 0

Die simple Romantische Komödie zeigt Popdiva Jennifer Lopez als Popdiva Kat Valdez. Kat ist zusammen mit Newcomer Bastian (Maluma) ein angesagtes Promi-Paar. Als er sie vor der Traumhochzeit mit ihrer Assistentin betrügt, heiratet sie spontan den geschiedenen Mathelehrer Charlie Gilbert (Owen Wilson). Und tatsächlich kommen sich der Superstar und der liebenswerte Durchschnittstyp emotional näher. „Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“ ist wie „Notting Hill“ mit Julia Roberts und Hugh Grant, allerdings hat J-Lo viel mehr Gesangs- und Tanznummern – sowie wesentlich weniger an. Ihren schauspielerischen Höhepunkt hatte Lopez vor langer Zeit, 1998 in „Out of Sight“ unter der Regie von Steven Soderbergh. Beim Menscheln ohne Show hat „Marry Me“ die besten Momente, andere sind furchtbar unglücklich angelegt und pures Fremdschämen. Während J-Lo wieder beweisen will, dass sie eigentlich die einfache „Jenny from the Block“ ist, hat der alternde Komödiant Wilson ein paar herrliche verrückten Momente.