Sing – Die Show Deines Lebens

USA, Frankreich, Japan 2021 (Sing 2) Regie: Garth Jennings, mit den Stimmen von Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson 110 Min., FSK: ab 0

Mit diesem grandiosen Nachfolger des musikalischen Trickfilm-Spaßes um eine tierische Show-Truppe wird das Gesetz des schwachen Zweiten Teils in einem Tsunami toller Bühnen-Nummern hinweggefegt. „Sing 2“ ist noch besser und vor allem im Vegas-Stil gigantischer als der erste Hit.

Nachdem Koala Buster Moon und seine „All Stars“ zur erfolgreichen Show-Truppe wurden, reizt sie nun der Verriss einer Agentin zum großen Schritt nach Las Vegas. Der üble Show-Promoter Mr. Crystal gibt ihren dort drei Wochen für eine kosmische Shownummer, die das chaotische Schwein Gunter in Sekunden zusammengestammelt hat. Allerdings kann „Pigs in Space“ nur stattfinden, wenn Buster der Rock-Legende Clay Calloway (Bono) aus dem Bühnen-Exil holt.

Ein Weltraum-Musical mit Laser-Schwertern, ein Elefanten-Mädchen mit Kaninchen-Combo im musikalischen Wunderland. Dazu ein alter Showbiz-Löwe und der an sich schon abgedrehte Glimmer von Vegas noch einmal durch die überdrehte Gag-Maschine von Regisseur Garth Jennings gedreht (auch die Stimme der einäugigen Chamäleon-Sekretärin Miss Crawly)… „Sing 2“ ist ein Feuerwerk bunter und oft umwerfend komischer Ideen. Mit einem grandiosen Komödien-Timing, das beweist: Es muss nicht immer wahnsinnig schnell sein. Hier scheint Jennings („Der Sohn von Rambow“, „Per Anhalter durch die Galaxis“) ein Geistesverwandter von Buster Moon zu sein, der ja auch nur die gute, alte Broadway-Show am Leben erhalten will. Ebenfalls für die Älteren und die Großeltern sind die bekannten Hits, zu denen die Buster-Truppe ihre Nummern aufführt.

Bei der Ausführung verdient sich das Illumination-Studio von „Ich – Einfach unverbesserlich“, „Minions“ und „Pets“ erneut Bestnoten. So ist schon das unvermeidliche Casting figürlich und optisch völlig irre: Warzenschweine führen ein Ballett auf, Neon-Flamingos tanzen auf Rollschuhen, Stiere singen „Beauty and the beast“. Dann in der großen Show tausende steppende Putzmäuse. Da werden einige echte Vegas-Produzenten feuchte Träume bekommen. Auch ästhetisch ist „Sing 2“ zum einen aufs Feinste und zum andern ein absoluter Knaller.

Für die Umsetzung der zahllosen super Ideen müssen nicht nur die Stimmen der berühmten Schauspieler im Original, sondern auch unbedingt die hunderten Animations-Künstler gefeiert werden.