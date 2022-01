« Das Buch von Boba Fett / Disney+ | Home | Lamb (2021) »

Plötzlich aufs Land – Eine Tierärztin im Burgund

Frankreich 2019 (Les Vétos) Regie: Julie Manoukian, mit mit Clovis Cornillac, Noémie Schmidt, 92 Min., FSK: ab 12

„Der Doktor und das liebe Vieh“ hieß im letzten Jahrtausend eine veterinärische TV-Serie über das große Menscheln und auch „Plötzlich aufs Land – Eine Tierärztin im Burgund“ überfordert nicht mit neumodischem Kram: Die wenig gesellige Alex (Noémie Schmidt) hat gerade ihre Approbation erfolgreich erhalten und will als Forscherin im Labor Pandemien verhindern, doch dann lockt sie ihr Onkel Michel (Michel Jonasz) nach Morvan, in die französische Provinz. Sie soll seine Nachfolgerin in der Tierarztpraxis werden, die Michel zusammen mit Nico (Clovis Cornillac) betreibt. In einer verschlafenen Region, die Alex selbst längst vergessen hatte. Kastrieren von Katzen, Kaiserschnitt bei Hunden und komplizierte Kalbs-Geburten überfordern die junge Frau ebenso wie ruppige Landleute. Dass Alex in dieser aussterbenden Rückständigkeit ihre Erfüllung finden wird, ist ebenso selbstverständlich und un-originell wie jede einzelne Szene, jedes Fettnäpfchen und andere Peinlichkeiten. Ein höchstens nettes Filmchen, bei dem man nicht länger nachdenken darf.