Das Buch von Boba Fett / Disney+

USA 2021 (The Book of Boba Fett) Regie: Robert Rodriguez, mit Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Jennifer Beals, Folgen je 38 Min.

In der „Großen Grube von Carkoon“ auf dem Wüstenplaneten wühlt sich ein Storm Trooper nach Jahrzehnten aus den Gedärmen des Sandwurms Sarlacc. Was da von Disney und dem Über-Produzenten Jon Favreau aus dem Verdauungs-Track ausgegraben wurde, ist die Nebenfigur des Kopfgeldjägers Boba Fett, der beim Kampf mit Luke Skywalker in die Grube stürzte und unter „Star Wars“-Fans Kult wurde. Mit dem unsinnigen T-förmigen Sichtschlitz im Helm entstand ein „Super-Trooper“ (George Lucas) mit eigentlich lächerlichen technischen „Fähigkeiten“: So muss dieser „Kämpfer“ in die Knie gehen, um Raketen aus dem Rucksack abzuschießen! James Bond fliegt da vor Lachen aus dem Schleudersitz.

Nun will das stiernackige Pummelchen Bobo Fett (Temuera Morrison) mit seiner Assistentin, der Meister-Attentäterin Fennec Shand (Ming-Na Wen), in Nachfolge von Jabba the Hutt und Bib Fortuna Gangsterboss des Wüsten-Planeten Tatooine werden. Zwischendurch erinnert er sich an seine Gefangenschaft bei den Tusken-Sandleuten.

Mehr passiert in den ersten 38 Minuten von „Boba Fett“ nicht. Im Sinne einer korrekten Berichterstattung, die von Disney in keiner Weise unterstützt wird, kann man zu nur einer Folge dieser Fan-Veranstaltung eigentlich nichts sagen. Nach dem Rezept von „The Mandalorian“ gibt es eine verstaubte Spielekiste voll alter Figuren und „Star Wars“-Kram, der mit digitalen Putzmitteln auf Hochglanz gebracht wird.

So kann man nur weiter auf das Genie von Jon Favreau hoffen, der als kreativer Kopf hinter „Iron Man“ und „The Mandalorian“ steht. Er bemüht sich, der „Trooper“-Rüstung von Boba Fett ein Gesicht und eine Geschichte zu geben. Im Gegensatz zum sensationellen Vorgänger ist diese Wiederverwertung einer Western-Stadt im Weltall unter der Regie von Robert Rodriguez erschreckend charakterlos. Selbst die Musik von Ludwig Göransson findet kein Motiv für einen banalen Dickschädel.

Die kurzen Kapitel zu „Das Buch von Boba Fett” werden mittwochs auf Disney+ gezeigt.