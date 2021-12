« Drive my car | Home | The Matrix Resurrections »

Ein Festtag

Großbritannien 2021 (Mothering Sunday) Regie: Eva Husson, mit Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, 104 Min., FSK: ab 12

Die britische Countryside 1924, kurz nach dem Ende des großen Krieges. Das Land und die Menschen sind gezeichnet, gleich welcher Klasse sie angehören. Jeder hat irgendwen verloren. Die Verbliebenen rücken näher zusammen. So ist es auch bei den Adelsfamilien. Die Nivens und die Sheringhams haben vier Söhne an den Krieg verloren. Verblieben ist Paul Sheringham, der mit Emma vermählt werden soll, um die Familientradition fortzuführen. Doch Paul ist seit Kindheitstagen mit Jane zusammen, einem Waisenmädchen, das als Dienstmagd im Hause Niven angestellt ist. Während die Familien und Pauls zukünftige Ehefrau am Muttertag bei einem Picknick zusammenkommen, trifft sich Paul mit Jane. Doch der Tag wird ein schicksalhafter Wendepunkt für alle Beteiligten. Die Romanvorlage von Graham Swift fängt die Leere jener Zeit zwischen den Kriegen atmosphärisch ein. Der Adel verliert an Bedeutung und klammert sich an Traditionen auf der Suche nach Halt in einer Zeit des Umbruchs. Doch die Welt hat sich längst weitergedreht. Eine tiefe Melancholie liegt auf Eva Hussons Adaption. Inmitten der betäubenden Trauer steht ein Liebespaar. Paul und Jane sind füreinander bestimmt, ihre Liebe hat jedoch keine Zukunft. Erzählt wird ihre Geschichte aus der Perspektive von Jane (Odessa Young, »Shirley«), die voller Leben ist, während Olivia Colman und Colin Firth als Ehepaar Niven dem Trauma des Todes Ausdruck verleihen. Jamie Ramsay fängt das Drama in sinnlichen Bildern ein.