Weihnachten im Zaubereulenwald

Estland 2019 (Eia Joulud Tondikakul) Regie: Anu Aun, mit Paula Rits, Siim Oskar Ots, Jaan Rekkor 98 Min., FSK: ab 0

Aus Estland kommt dieser wunderbare Winterfilm mit herzlich offenen und naturvertrauten Menschen: Die 10-Jährige Eias (Paula Rits) muss die Ferien auf dem winterlichen Bauernhof eines Bekannten ihrer Eltern verbringen, weil diese an Weihnachten keine Zeit haben. Anfängliche Sorgen lösen sich angesichts lauter netter und interessanter Menschen schnell in der klaren Winterluft auf. Doch es gibt auch einen bösen, gierigen Verwalter, der den alles behütenden Zaubereulenwald abholzen will. Ohne jeden Kitsch beglückt und berührt dieses kleine Film-Wunder groß und klein. Neben der positiven Geschichte um ein herzliches Miteinander und den Erhalt der Natur ist „Weihnachten im Zaubereulenwald“ auch ein traumhafter Naturfilm. Wo sonst wird die Tanne höflich gefragt, ob sie ein Weihnachtsbaum werden will?