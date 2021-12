« House of Gucci | Home | Weihnachten im Zaubereulenwald »

Clifford der große rote Hund

USA 2021 (Clifford the Big Red Dog) Regie: Walt Becker, mit Jack Whitehall, Darby Camp, John Cleese, 97 Min. FSK: ab 0

Kinder und Hunde sind groß im Film (-Geschäft)! Diesmal ist der Hund wirklich groß: Weil die neunmalkluge Emily Elizabeth (Darby Camp) sich mit dem unfähigen Onkel Casey (Jack Whitehall) als Babysitter einsam und verloren fühlt, wünscht sie sich den gerade zugelaufenen Welpen ganz groß. Was vom geheimnisvollen Mr. Bridwell (John Cleese) prompt umgesetzt wird. Nun tobt in einem New Yorker Appartement ein drei Meter großer roter Hund rum. Und macht sich – deutlich sichtbar vom Computer einkopiert – im Rest der komisch aufregenden und rührenden Handlung breit. Denn ein Hightech-Guru will Clifford klauen. Die aufgesetzte Moral macht „Irgendwas mit Mobbing“ in der Kino-Version der bekannten Zeichentrick-Serie.