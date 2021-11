« Borga | Home | Meine Wunderkammern »

Ammonite

GB 2020 Regie: Francis Lee mit Kate Winslet, Saoirse Ronan, Fiona Shaw, 118 min

Die Wellen peitschen an die kalkweißen Klippen in Dorset in den 1840ern. Die rauhe Küste im Südwesten Englands hat Mary Anning geprägt. Tagsüber streift die verschlossene Frau den Strand entlang auf der Suche nach Fossilien. Abends kümmert sie sich um ihre betagte Mutter. Ihre Fundstücke ermöglichen den beiden ein kärgliches Auskommen. Während sie sich vor den wohlhabenden Frauen im Ort versteckt, werden ihre prähistorischen Fundstücke im British Museum in London zur Schau gestellt. Doch die Loorbeeren ernten andere. Ihr Leben ändert sich als der Geschäftsmann Roderick Murchison sie aufsucht und sie bittet, sich um seine Gemahlin Charlotte zu kümmern. Die schüchterne junge Frau leidet unter Depressionen. Die Seeluft soll ihr gut tun. Und tatsächlich setzt die Begegnung der beiden Frauen Gefühle frei, denen sie sich bald nicht mehr erwehren können. Bereits in seinem vielfach preisgekrönten Film »God‘s Own Country« erzählte Regisseur Francis Lee von einer unverhofften homosexuellen Liebe. Für seinen zweiten Langfilm kann er auf zwei Charakterdarstellerinnen bauen: Kate Winslet spielt die Forscherin mit Zurückhaltung und Würde, Saoirse Ronan entwickelt Charlotte vom leblosen Anhängsel zu einer strahlenden, selbstbewussten Frau. Nicht zuletzt rückt Lee auch eine einflsusreiche Paläontologin in den Fokus, die bis heute weitgehend auf ihre Rolle als Inspirationsquelle für einen englischen Zungenbrecher reduziert ist (»She sells seashells by the sea shore«).