« Walchensee Forever | Home | Ron läuft schief »

Borga

Deutschland, Ghana 2021, Regie: York-Fabian Raabe, mit Eugene Boateng, Adjetey Anang, Christiane Paul, 108 Min. FSK: ab 12

Erfreulich frei von Klischees erzählt das packende Drama die Geschichte vom „Borga“ Kojo (Eugene Boateng). In Ghanas Hauptstadt Accra werden so reiche Heimkehrer genannt. Auch der junge Kojo will ein Borga werden. Er arbeitet auf einem Schrottplatz und schlachtet mit viel Risiko Elektronik aus dem Westen aus. Zudem leidet er darunter, dass sein Vater den älteren Bruder vorzieht. Nach vierjähriger Flucht in Mannheim angekommen, zerplatzt der Traum vom Reichtum der Borgas. Dieser besteht nur aus gestellten Fotos mit Autos und Villa. Doch der kluge und mutige Mann gibt nicht auf. Regisseur York-Fabian Raabe vermeidet mit viel Erfahrung im Thema die Mitleids-Schiene und zeigt mit klasse Hauptdarsteller ein zerrissenes Leben zwischen Deutschland und Ghana.