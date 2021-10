« The French Dispatch | Home |

Walchensee Forever

BRD 2020 Regie: Janna Ji Wonders, 116 Min. FSK ab 6

In der außerordentlich gelungenen Dokumentation „Walchensee Forever“ ergründet die Musikerin und Filmemacherin Janna Ji Wonders die Geschichte ihrer Familie über fünf Generationen und 100 Jahre mit Fokus auf die Frauen. 8mm-Filmaufnahmen, ungewöhnliche Fotografien und detailreiche Briefe bilden einen erstaunlich reichen Schatz. Das Zentrum bildet zwar das Familien-Café am Walchensee in Oberbayern, doch die bewegte und durchaus dramatische Familiengeschichte ist keineswegs eine provinzielle: Da gibt es die Amerika- und Mexiko-Tournee der Mutter Anna und ihrer Schwester Frauke mit Volksmusik, der Ende der 60er in San Francisco zum Folk wird. Frauke (von der viele, spannende Briefstellen zu hören sind) driftet zuerst in die Drogen, dann zu einem adeligen, aber unbefriedigenden Traummann ab. Nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie schreibt sie noch mehr Tagebuch und auch ein orientalischer Guru taucht auf. Dann gibt es tatsächlich ein Verhältnis zu Rainer Langhans, der prominenten Leitfigur der legendären Kommune I. Er zieht sogar für eine Weile in Walchensee in eine asketisch kleine Kammer. Und ganz im Zeitgeist fünf Wochen lang zusammen in einer Höhle auf Mykonos. Leider für Anna völlig enthaltsam.

Janna Ji Wonders arbeitet nicht nur mit den üblichen „Talking Heads“ der Interviews, sondern atmosphärisch stark mit weiterem, fremdem Bildmaterial. So staunt man nicht nur über die auf der Tonspur erzählten spannenden Menschen und Leben, auch die Augen folgen gefesselt dieser kaum glaubhaft bewegten Familiengeschichte. Der mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnete „Walchensee Forever“ ist die nächste erfolgreiche Produktion des aus Aachen stammenden Martin Heisler mit seiner Berliner Firma „Flare Film“.