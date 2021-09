« Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee | Home | Bis an die Grenze »

Träum weiter! Sehnsucht nach Veränderung

BRD 2020 Regie: Valentin Thurn 102 Min. FSK ab 0

Der neue Dokumentarfilm von Valentin Thurn („Taste the Waste“) folgt fünf Protagonisten, die auf ungewöhnlichen Wegen ihren Traum erfüllen wollen. Die Spanne vom Aussteigen mit den Kindern in Portugal bis zur Besiedlung des Mars ist sehr weit. Der Inselbauer aus Recycling-Materialien hat mit dem groß gescheiterten „Cargolifter“-Unternehmer Carl-Heinrich von Gablenz wenig gemeinsam. Thurn nähert sich den Figuren über ihr begeistertes Tun, die Interviews folgen später. Die lernwilligen Kinder in Portugal, der vom Luxus in ein „Tiny Home“ umgezogenen Innen-Designer – das ist im Einzelnen interessant, wirkt aber als Gesamtfilm banal bis naiv.