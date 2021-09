« Toubab | Home | Mitgefühl »

Helden der Wahrscheinlichkeit

Dänemark, Schweden 2020 (Retfærdighedens Ryttere) Regie: Anders Thomas Jensen, mit Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro 116 Min. FSK ab 16

Es sind immer wiederkehrende Motive, die das Kino des Anders Thomas Jensen ausmachen. In seinen mehr als fünfzig Drehbüchern hat der Däne das Kino seiner Heimat bestimmt wie kein anderer. In der Zusammenarbeite mit Regisseurin Susanne Bier (»In einer besseren Welt«) lenkte das Schicksal die Figuren. In seinen eigenen Regiearbeiten (»Adams Äpfel«) gesellte sich eine anarchische, tiefschwarze Komik hinzu. »Helden der Wahrscheinlichkeit« führt nun alles zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört, sich unter seinen Händen jedoch meisterhaft mischt. Der schweigsame Soldat Markus gewohnt, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Um einen Bezug zu seiner Teenager-Tochter Mathilde zu finden, muss er jedoch einen neuen Weg finden, damit umzugehen und sich auf andere Menschen einlassen. Die Gelegenheit kommt unerwartet als er auf Otto, einen Wissenschaftler der Wahrscheinlichkeitsrechnung, seinen Assistenten Lennart und den technisch begabten, aber sozial gestörten Hacker Emmenthaler trifft und mit ihnen plant, einen brutalen Gangsterboss und dessen Armee von Handlangern zur Strecke zu bringen. Wie das Schicksal die Figuren verbindet und jede für sich zur Erlösung führt, ist absolut irrwitzig. Der Plot schlägt ebensoviele Haken wie Töne auf der Klaviatur der Emotionen an. Dass Jensens Konstrukt nicht in sich zusammenfällt ist neben den pointierten Dialogen und seiner Liebe für Underdogs vor allem dem exzellenten Ensemble zu verdanken.