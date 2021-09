« Don’t breathe 2 | Home | Je suis Karl »

Saw: Spiral

USA 2020 (Spiral: From the Book of Saw) Regie: Darren Lynn Bousman, mit Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols, 93 Min. FSK ab 18

Der nächste erst ab 18 freigegebene Film „lockt“ mit extremem Sadismus und grausamen Brutalitäten. „Saw“ war bislang nur in bestimmten Kreisen Thema und Zeitvertreib. Die Besucher-Zahlen der bisherigen Filme erweckten allerdings Besorgnis. Es scheint eine große Lust am Quälen anderer in den Kinos ausgelebt zu werden. Dieses schon immer widerwärtige Horror-Konzept der „Saw“-Reihe soll nun durch mäßig bekannte Darsteller salonfähig werden: Der Komiker Chris Rock spielt den unbeliebten, weil zu korrekten Polizisten, dem von einem unbekannten Serienmörder Körperteile und Rätsel zugeschickt werden. Die Opfer sind korrupte und selbstgerechte Kollegen. „Saw: Spiral“ könnte ein ganz anständiger Film im Cop-Genre sein, wenn man nicht geradezu „pornografisch“ den sadistischen Blutkram ausweiden würde. Hier wird nichts angedeutet, hier wird bis zum letzten ausgerissenen Finger draufgehalten.