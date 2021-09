« Beckenrand Sheriff | Home | Saw: Spiral »

Don’t breathe 2

USA 2021 Regie: Rodo Sayagues, mit Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton III, 98 Min. FSK ab 18

2016 überraschte der Vorgänger damit, die Situation der „House Invasion“ umzukehren: Wir brechen mit ein paar schlimmen Jugendlichen in ein Haus ein und werden vom alten blinden Bewohner böse überrascht. Dass der Kriegsveteran Nordstrom (Stephen Lang) nicht gerade ein unschuldiger oder sympathischer Charakter war, soll in diesem unvermeidlichen Nachfolger geradegebogen werden: Er kümmert sich Jahre später liebevoll um ein junges Mädchen. Was für seine Verhältnisse heißt, er trainiert sie zu härtester Selbstverteidigung. Außerdem müssen Nordstrom und der Film das abgeschlossene Setting des abgelegenen Hauses in Detroit verlassen. Diese Variation und der Wechsel im Regie-Team tun „Don’t breathe 2“ nicht gut. Nicht spannender, nur brutaler verdient die Fortsetzung eine Freigabe erst ab 18.