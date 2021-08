« Tides | Home | Die Unbeugsamen (2020) »

Now

BRD 2020 Regie: Jim Rakete 79 Min. FSK ab 6

Jim Rakete, bekannt als Fotograf einiger Bands und Pop-Ikonen, feiert in seiner Film-Dokumentation die „Generation Greta“. In dem enthusiastischen wie einseitigen Dokumentarfilm werden neben mittlerweile „historischem“ Material etwa der Proteste von „Ende Gelände“ an den RWE-Baggerlöchern, Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for the Planet), Nike Mahlhaus (Ende Gelände) und Zion Lights (Extinction Rebellion) interviewt. Dazu lässt Rakete auch seine „alte“ Klientel Punk-Legende Patti Smith oder Autorenfilmer Wim Wenders zu Wort kommen. Das freut und motiviert Aktivisten, ist aber eher Werbefilm als gelungene Doku.