Killer’s Bodyguard 2

USA, Großbritannien 2021 (The Hitman’s Wife Bodyguard) Regie: Patrick Hughes, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman 117 Min. FSK ab 16

Wie Ryan Reynolds als pedantischer Bodyguard Michael Bryce ausgerechnet den völlig unkontrollierbaren „Hitman“ Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) beschützen sollte, war in „Killer’s Bodyguard“ dank extremer Gegensätze und klasse Schauspieler ein Hit. Nun fügten die Produzenten Salma Hayek als hysterisch überdrehte Gattin Sonia hinzu. So ist „Des Hitmans Fraus Bodyguard“ (so der übersetzte bessere Originaltitel) zwar zeitweise extrem übergeschnappt, aber das Grundkonzept der sehr komischen Action-Komödie funktioniert immer noch.

Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) wird den Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) nicht los – selbst in seinen Albträumen. So rät seine Psychiaterin zu einem Sabbatical – ohne Waffen! In das platzt ausgerechnet die international gesuchte Verbrecherin Sonia (Salma Hayek). Ihr Mann wurde in der Hochzeitsnacht entführt und Bryce soll helfen…

Wie der abstinente Bodyguard am Pool seinen Cocktail schlürft und über Kopfhörer Schlager genießt, während hinter ihm im Feuergefecht eine ganze Urlaubsregion – in Zeitlupe – draufgeht, ist typisch für den „verrückten“ Humor auch von „Killer’s Bodyguard 2“. Dass Bryce ohne Waffen in der Action-Gewalt (ab 16!) überleben will, reicht als ironischer Twist gegen das übliche Action-Einerlei. Die schießwütige Sonia braucht auch für ihr Mundwerk einen Waffenschein. Wie ein irrer Bösewicht mit spanischem Akzent (Antonio Banderas) die in der EU finanziell gedemütigten Griechen rächen will, bringt weiteren Wahnsinn in die Geschichte. Doch vor allem die Gags im Minutentakt machen auch Teil 2 zum Hit.