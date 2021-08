« Locarno 2021 Eröffnung | Home | Dream Horse »

Tom & Jerry (2021)

USA, Großbritannien, Frankreich, BRD 2021 Regie: Tim Story, mit Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Jordan Bolger 101 Min. FSK ab 0

Die Zeichentrick-Promis Tom und Jerry setzen ihre ewige Fehde diesmal in der realen Welt fort: Wohnungs- und joblos kommen sie in einem Luxushotel unter – unerwünscht selbstverständlich. Die ebenfalls arbeitslose Kayla (Chloë Grace Moretz), die mit üblichen Tricksereien ohne Qualifikation zur Assistentin der Hotelleitung wurde, holt sich Tom zu Hilfe, um Jerry wieder aus dem Edel-Schuppen zu verjagen. Eine extravagante Hochzeit sorgt für lahme menschliche Nebenhandlung und grandiose Zerstörungs-Orgien. Kater Tom und Maus Jerry schlagen sich die Köpfe ein, und das mit großer Detailfreude an sadistischen Verletzungen. Also nichts Neues, seit in den Vierzigern die Zeichentrick-Episödchen „Tom & Jerry“ ihren Erfolg starteten. Nur trick-technisch gibt es Fortschritt bei diesem „Spaß“ und so ist das Immergleiche allein in ein paar Action-Details raffiniert.