Die Welt wird eine andere sein

BRD, Frankreich 2021 (Copilot) Regie: Anne Zohra Berrached, mit Canan Kir, Roger Azar, 119 Min. FSK ab 12

Mit „Die Welt wird eine andere sein“ von Anne Zohra Berrached („24 Wochen“) bekommen wir genau und einfühlsam die weibliche Perspektive auf einen der Attentäter von 9/11. Einer „Kopilotin“, wie der englische Titel andeutet. Es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen der Medizinstudentin Asli und dem charismatischen Saeed und diese überwindet in Deutschland die unterschiedliche Herkunft aus türkischen und libanesischen Familien. Heimlich heiraten sie. Doch als der radikalisierte Saeed einige Jahre später ohne Erklärungen in den Jemen zieht, versteht Asli nichts mehr. Bei einer Reise zu seiner sehr reichen libanesischen Familie ist diese entsetzt von den Veränderungen des Sohnes. Zur Polizei will die junge Frau allerdings nicht. Als ihr innerlich und äußerlich völlig veränderter Ehemann später in Florida einen Flugschein macht, wird klar, wo der Film landen wird.

Ohne Erklärungsversuche dem Leben des tatsächlichen libanesischen Entführers des United-Airlines-Fluges 93 Ziad Jarrah folgend, gelingt Anne Zohra Berrached im persönlichen Drama von Asli ein packender Film. Sie erweist sich nach „Zwei Mütter“ und dem Abtreibungs-Drama „24 Wochen“ mit einem ganz anderen Thema wieder als exzellente Regisseurin. Die Perspektive der Liebenden eines Extremisten irritiert kurz, bleibt aber schlüssig. „Die Welt wird eine andere sein“ schaut einfühlsam und ohne Vorverurteilungen auf das Verhältnis von Politik und Privatem. Was zu einem sehr interessanten Film führt. Canan Kir ist mit ihrer Interpretation der zwischen hellem Verstand und ihren Gefühlen zerrissenen Hauptfigur eine Entdeckung.