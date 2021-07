« Possessor | Home | Die Olchis – Wilkommen in Schmuddelfing »

Spirit – Frei und ungezähmt

USA 2021 (Spirit untamed) Regie: Elaine Bogan 88 Min. FSK ab 0

Der Mädchen-Zeichentrick um das Pferd „Spirit“ ist außergewöhnlich erfolgreich, mit dem ersten Kinofilm „Der wilde Mustang“ und im TV mit „Spirit: Wild und frei“. Die Doppel-Emanzipation von wildem Mädchen und freiem Pferd geht mit der jungen Lucky weiter: Es gibt Emotionen, wenn zum Auftakt in Tradition von Disneys Waisen-Prinzessinnen die Mutter stirbt. An der Ostküste benimmt sich Lucky zu wild für den reichen Opa, der in der Politik Karriere machen will. So geht es mit Tante Cora zu Papa Jim ins Prärie-Städtchen. Mit neuen Freundinnen wiederholt sich das Schema der Serie, wenn mühsam das Vertrauen des wilden Mustangs gewonnen werden muss und darauf abenteuerlich gegen Tierquälerei gekämpft wird. Diese Geschichte ist bei professioneller Animation wenig originell.