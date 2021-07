« Spirit – Frei und ungezähmt | Home | Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen »

Die Olchis – Wilkommen in Schmuddelfing

BRD 2020 Regie: Jens Møller, Toby Genkel 86 Min. FSK ab 0

Grüne Helden von der Müllhalde sorgen in diesem Kinder-Zeichentrick mal für andere Figuren und verrücktere Stimmung: Die Olchi-Familie findet in einer großen, stinkenden Müllhalde ihr neues Zuhause. Doch das Örtchen Schmuddelfing will diesen Schandfleck nicht. So müssen der elfjährige Max gemeinsam mit dem genial-verrückten Professor Brausewein und dessen Nichte Lotta die nette Familie vor einer nutzlosen Immobilien-Investition retten. Dass die Olchis von Abfällen, alten Batterien, geriebenen Altreifen und anderen Fiesigkeiten leben, macht den Spaß dieser sympathischen Animation von Jens Møller („Lego Star Wars“, „Mullewapp“) und Toby Genkel („Yakari – Der Kinofilm“, „Ooops! Die Arche ist weg…“) aus.