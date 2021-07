« Nomadland | Home | Godzilla vs. Kong »

A Quiet Place 2

USA 2020 Regie: John Krasinski, Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe 97 Min. FSK ab 16

Selbst im ansonsten eher problematischen „Teil 2“ kann „A Quiet Place“ wieder mit der sensationell spannenden Idee begeistern, dass Menschen nur mucksmäuschenstill die Alien-Attacken überleben können. Nach dem Kammerspiel im vertrauten aufgerüsteten Heim geht es diesmal in zwei Parallelhandlungen an neue, gefährliche Orte. Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und dem Baby auf sich allein gestellt. Das Haus brennt ab und in einer Industrieruine treffen sie auf den ehemaligen Nachbarn Emmett (Cillian Murphy). Der ausbrechende Egoismus der Überlebenden ist eine Katastrophe in der Alien-Invasion. Während sich Evelyn mit dem schwer verletzten Marcus verschanzt, will die gehörlose Regan auf eigene Faust einen Radiosender finden. Diesmal kann man die riesigen und rasenden Aliens schon früher zeigen, „A Quiet Place 2“ bleibt aber trotzdem hochspannend.