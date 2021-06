« Palm Springs / Amazon | Home | Shiva Baby / Mubi »

Solos / Amazon ****

Zuerst sollte Sasha (Uzo Aduba) ihr Haus nicht verlassen. Wegen Virus und tödlicher Pandemie halt. Nach Jahrzehnten will sie jetzt nicht mehr, so sehr das Haus mit seinem integrierten Computer auch drängt… Die nach Aktualität heischende Episode „Sasha“ ist eine der schwächeren der „Solos“. Weil sie den momentanen Hype den größeren Menschheitsfragen vorzieht. Gleichzeitig ist „Solos“ exakt zum Ende der kinolosen Zeit in Deutschland eindeutig ein Kind der Pandemie: Solo-Auftritte von Schauspielern in Kammerspiel-Sets begrenzen kontrollierbar Ansteckungen.

Anne Hathaway gibt als eines der bekanntesten Gesichter in den sieben halbstündigen „Solos“ die Wissenschaftlerin Leah, die per Zeitreisen versucht, ihre Mutter zu retten. Genauer per Videochat mit Vergangenheit und Zukunft. Im kleinen Hightech-Labor, das sich als niedliche Studio-Bastelei für die Neufassung von „Raumschiff Orion“ bewirbt, sucht Leah mit fast zerrauften Haaren die richtige Funkfrequenz zwischen den eigenen Lebens-Phasen. Dabei arbeiten die vergangene und die zukünftige Leah nicht unbedingt mit. Der Spott über diese Episode zum Auftakt ist bei noch reizvoller Geschichte unvermeidbar: Anne Hathaway ist nicht diejenige, die man bei einem solchen schauspielerischen Parforceritt erwartet. Schon beim Science-Fiction „Stowaway – Blinder Passagier“, mit dem einige deutsche Kinos heute starten, war „Astronautin“ Hathaway das Glaubwürdigkeits-Leck eines Mars-Fluges.

„Stell dir vor, du triffst dich selber. Wen siehst du?“ Das fragt Erzähler Stuart zur zweiten Folge, in der Tom (Anthony Mackie) einer Version seiner selbst gegenübertritt. Dem Original gefällt das Äußere der identischen Kopie nicht, vor allem nicht dessen respektlose Kommentare: „Du bist ein Arschloch.“ Der in den 24 Minuten Echt- und Netto-Laufzeit getestete allwissende Klon-Roboter weiß allerdings, wie er mit den baldigen Hinterbliebenen des todkranken Tom umgehen soll. Ersatz sein, aber nicht zu perfekt, damit Frau und Kinder nicht das Original vermissen. Der Informationsabgleich wird zum rührseligen Abschied und echot – ausgerechnet mit einer deftigen Furz-Zote – in anderen Episoden weiter.

Peg (Helen Mirren), die als Senior-Astronautin ohne Rückfahrkarte unterwegs ist, liefert im Gespräch mit dem Bordcomputer Lebensbeichte und Erinnerungen an eine verpasste Liebe. Sie muss erst am Mond vorbeifliegen, bevor ihr klar wird, was in ihrem Leben falsch lief. Zu den Klängen von „Space Oddity“ (Major Tom) fragt die verpeilte All-Reisende, ob man das Raumschiff umdrehen könne. Nebenbei stellt sich heraus, dass Peg die kleine Tochter von Tom ist. Während auch die Pandemie-Episode von Sasha kein wirkliches Solo ist, sondern auf zukünftige Formen von Siri oder Alexa für den Dialog vertraut, legt Jenny (Constance Wu) in ihrem Gedächtnis-Protokoll quasi ein Geständnis ab: Von lebensgefährlichen Aktionen in Folge eines übersteigerten Mutterwunsches. Nera (Nicole Beharie) hingegen wird in einer stürmischen Nacht ganz allein Mutter, der künstliche gezeugte Sohn altert dann in Minuten um Jahre…

Im großen Finale macht Morgan Freeman (der bei allen Folgen einen Satz zur Einleitung lieferte) als dementer Stuart die qualitativen Unterschiede im auffällig „diversen“ Ensemble deutlich: Nachdem ihm ein Pflaster Auffrischung der Erinnerungen gewährte, kann der alte Mann sogar wieder tanzen. Sehenswert! Dabei ist dies nur der erste Teil der Geschichte. Tatsächlich geht es um gestohlene Erinnerungen, die wiederum das Material der anderen Solo-Nummern bilden.

Auf unterschiedlichen Niveaus soll das Talent all dieser Stars bewundert werden, doch oft würde „Solos“ als Hörspiel genau so gut funktionieren. Im Stil der „Unglaubliche Geschichten“ (Amazing Stories) sind die kleinen Ideen mit leichter Sci-Fi-Zugabe reizvoll, machen aber vor allem neugierig auf mehr Geschichte und Inhalt.

„Solos“ (USA 2021), Regie: David Weil,Zach Braff, Tiffany Johnson, Sam Taylor-Johnson, mit Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mackie, 7 Folgen à 24 Min., Altersfreigabe ohne Angabe