Neustart Kino bei den Nachbarn – DeNiro, Kate Winslet, David Byrne ….

Während sich in Deutschland die Verbände der Kinobetreiber auf einen (unverbindlichen) gemeinsamen Re-Start am 1. Juli 2021 geeinigt haben, laufen in den Nachbarländern die Projektoren bereits wieder an. Eine kleine Auswahl der Programm-Highlights in den Niederlanden (ab 5.6.) und Belgien (ab 9.6.) macht Laune auf wieder erlaubte cineastische Kurztripps.

Mehr noch als sonst, haben die Filmkunsttheater das reizvollere Angebot. Sie sind nicht so abhängig von den großen Produzenten, die ihre Blockbuster zurückhalten oder per Streaming verheizen.

So hat das Lumiere in Maastricht sogar einen der schönsten deutschen Filme des Vorjahrs zur Wiedereröffnung im Angebot: „Undine“, das mysteriöse Liebesdrama von Christian Petzold. Dazu gibt es dort schon den Oscargewinner „Nomadland“ mit Frances McDormand. Ganz neu sind „David Byrne’s American Utopia“, die Aufnahme der Broadwayshow durch Spike Lee (Do The Right Thing, BlacKkKlansman), das historische Liebesdrama „Ammonite“ von Francis Lee (God’s Own Country) mit Kate Winslet und Saoirse Ronan.

Die Lütticher Arthäuser Sauveniere und Churchill zeigen – wie immer in Originalversion mit französischen Untertiteln – auch „Nomadland“, dazu „Drunk“ („Der Rausch“), den neuen Spielfilm von Thomas Vinterberg mit Mads Mikkelsen. Der bisher nur bei Disney+ gelaufene Spaß „Cruella“ ist hier endlich im Kino zu sehen.

Das Vue in Kerkrade wartet als Multiplex auf lautere Filme aus Hollywood und wartet derweil mit ein bisschen alter Action und sowie angestaubtem Horror auf. Bei den Kinderfilmen ist „Peter Rabbit 2“ schon zu sehen, allerdings meist synchronisiert. Wer Zeeland gerade sehr vermisst und Niederländisch versteht, kann Landeskunde mit dem Kriegsfilm „De Slag om de Schelde“ nachholen. Middelburg und „deutsche Gäste“ mal anders gesehen.

„The Comeback Trail“ ist ein übersehener Robert De Niro-Film aus 2020. Er spielt den Filmproduzenten Max mit großen Schulden beim Kriminellen Reggie Fontaine (Morgan Freeman). Unter Lebensgefahr will Max einen Western produzieren und dabei den Hauptdarsteller für eine hohe Versicherungssumme umkommen zu lassen. Doch dieser Duke Montana (Tommy Lee Jones) erweist sich als sehr robust.

