Glitzer & Staub / digitaler Download, DVD, Bluray ***

Der fast ur-typisch amerikanische, ehemalige Rodeo-Reiter Trey King „ist sauer“, weil sein Kind ein Mädchen ist – aber zumindest ein Cowgirl! Wenig „mädchenhaft“ setzt sich die neunjährige Ariyana Escobedo selbst mit gebrochenem und blutendem Fuß auf einen rasend gemachten Bullen, um ein paar Sekunden im Rodeo-Ring auf ihm zu „reiten“. Die 17-jährige Tatyanna Begay lebt mit ihrer Familie in Navajo Nation, dem größten Reservat der USA. „Ohne das Bullenreiten wäre ich ein Niemand“, sagt die stille junge Frau. Doch auch, dass sie immer den Blick ihres jüngeren Bruders spürt, der vor drei Jahren gestorben ist.

„Glitzer & Staub“ von Anna Koch und Julia Lemke zeigt, wie sich vier junge Mädchen aus dem konservativen mittleren Westen der USA in der harten, männerdominierten Welt des Rodeo-Sports behaupten. Schwere Verletzungen bis zur angebrochenen Wirbelsäule sind in diesem „Sport“ an der Tagesordnung. Die klassische Dokumentation lässt über den (Weide-) Zaun schauen und gewährt Einblicke in eine seltsame Szene stolzer und reaktionärer Landwirte mit Cowboyhut – weitgehend ohne zu werten.

Die nächste spannende Produktion von „Flare Film“ („Vergiss mein nicht“, „Berlin Bouncer“) des aus Aachen stammende Produzenten Martin Heisler zeichnet mit grandioser Kamera (Julia Lemke) unaufdringliche Mädchen- und Familienporträts. Die stille Begeisterung des Films darüber, dass junge Frauen eine weitere Männerdomäne erobern, vergisst die Frage, ob die Sache an sich toll ist. Das Bocken der Bullen ist kein Reflex: Ihre Genitalien werden gequetscht, um sie rasend zu machen. Am Ende entscheidet sich eines der Mädchen gegen das Bullenreiten.

„Glitzer & Staub“ (BRD 2020), Regie: Anna Koch, Julia Lemke, 93 Min., FSK: ab 6