Vergiftete Wahrheit

USA 2019 (Dark waters) Regie: Todd Haynes, mit Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Bill Pullman 128 Min. FSK ab 6

Immer noch wird Grund- und Leitungswasser von Chemiekonzernen vergiftet – da haben sich doch schon John Travolta 1998 in „Zivilprozess“ (Originaltitel: A Civil Action) und zuletzt Michael Moore in „Fahrenheit 11/9“ drum gekümmert. Bitterer Scherz beiseite – vergiftetes oder durch Nestle enteignetes Grundwasser wird immer mehr zum Thema. Deshalb ist der wahre historische Kampf gegen einen Umweltskandal des Chemie-Riesen DuPont zeitlos. Dass der ausgerechnet der außergewöhnliche Regisseur Todd Haynes („Carol“, „I’m not there“) dies Justizdrama umsetzt, überrascht, aber überzeugt letztlich auch.

Erst der Besuch bei der Großmutter in Parkersburg, West Virginia, und die Ansicht einer Menge verendeter und wahnsinniger Tiere bewegt den erfolgreichen Wirtschaftsanwalt Rob Bilott (Mark Ruffalo) 1998 eine kleine Anklage gegen den gigantischen Weltkonzern DuPont – bester Kunde von Bilotts Kanzlei – zu starten. Bei der Produktion von Teflon entsteht ein hochgiftiger Stoff, der mit Wissen des Unternehmens Menschen seit Jahrzehnten weltweit vergiftet. Aus dem kleinen Fall wird für Bilott ein jahrelanger Kampf, an dem er fast zugrunde geht.

„Vergiftete Wahrheit“ ist einer der vielen Gerichtsfilme zu den noch viel mehr Gesundheits-Skandalen großer Konzerne. Dass hier aber nicht der schnelle Erfolg solcher Gerechtigkeitsfilme mit Hollywood-Dramaturgie, sondern durch deutliche Schwarzblenden markierte Jahre zäh gerungen wird, stellt einen Unterschied dar. Marc Ruffalo, in vollem Einsatz als Produzent und exzellenter Hauptdarsteller, wird zuerst richtig wütend, er baut dann aber körperlich erschreckend ab. (Während Tim Robbins und Bill Pullman in Nebenrollen stark auftreten, ist Anne Hathaway als Bilotts Ehefrau ein Komplettausfall). Regisseur Todd Haynes kümmert sich in dem packenden Film mehr um die Personen als um Drama. Das ist dann auch nicht super spannend, aber mit schockierenden Details über deformierte Babys und vielfältigen Krebserkrankungen genau, nachvollziehbar und sehr wichtig

.