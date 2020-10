« Eine Frau mit berauschenden Talenten | Home | Vergiftete Wahrheit »

Unser Boden, unser Erbe

D 2020, Regie: Marc Uhlig, 79 Min.

Die Lösung vieler Klimaprobleme liegt unter unseren Füßen und wir merken es nicht einmal: Schon eine durchgängige Schicht aus zwanzig Zentimetern Humus könnte unsere Luft reinigen, Wasser speichern und uns ernähren. 0,1 Prozent Humus pro Hektar binden drei bis fünf Tonnen CO2. Deshalb sind Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität so wichtig, werden aber nach wie vor vielerorts vernachlässigt. Marc Uhlig hat mit „Unser Boden, unser Erbe“ einen wichtigen Film gedreht, der auf den Wert der Erde hinweist. Er spricht mit Agrarökonomen, Demeter-Landwirten und Wissenschaftlern. Sie zeigen auf, was getan werden muss. Jene, die es umsetzen, schildern die Mühsal des Anbaus, die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels, die eine solide Ernte mit jedem Jahr schwerer machen. Die Stimmen der Entscheidungsträger in der Politik, der Verantwortlichen in der Landwirtschaft – sie fehlen. Dadurch wirkt Uhligs Film ein wenig unausgeglichen. Aber er bietet gute Ansätze, denen Taten folgen müssen.