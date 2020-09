« Ooops! 2 – Land in Sicht | Home | Brave Mädchen tun das nicht »

Futur Drei

D 2020, Regie: Faraz Shariat mit Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali, 92 Min.

Parvis fehlt es an nichts. Der Sohn iranischer Einwanderer lebt ein sicheres Leben in Deutschland, wo der junge Mann auch seine Homosexualität offen ausleben kann. Doch er hat Mist gebaut und muss nun Sozialstunden in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber ableisten. Dort trifft er auf die iranischen Geschwister Banafshe und Amon und verbringt mit ihnen einen unbeschwerten Sommer in Berlin. Regisseur Faraz Shariat fängt in seinem autobiographisch geprägten Debüt das Gefühl jung zu sein in warmen Bildern ein, erzählt aber auch einfühlsam von Flucht und Ausgrenzung.