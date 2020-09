« Pelikanblut | Home |

Ooops! 2 – Land in Sicht

BRD, Irland, Luxemburg 2020 (Ooops! Back in the Deep End) Regie: Toby Genkel, Sean McCormack 82 Min. FSK ab 0

Warnung: Dieser Film kann Farbempfinden und -Geschmack ihrer Kinder nachhaltig beschädigen! Bunt! Das fällt zuerst wieder auf bei der Fortsetzung des Animationsfilms „Ooops! Die Arche ist weg…“. Bunt und ruhelos. Obwohl die Arche seit Wochen unterwegs ist und sich die Vorräte dem Ende zuneigen, passiert dauernd irgendetwas im selbstverwalteten und friedvollen Tierreich. Die durchtrainierte Taube, die wie immer schon den Job hat, nach Land zu suchen, löst eine Slapstick-Lawine aus. Meist sind es aber zwei Freunde, der Nestrier Finny und das Grymp-Mädchen Leah, die für Chaos sorgen und dann sogar über Bord gehen. Dabei entdecken sie eine einsame Insel, auf der sich haufenweise Nestrier vor der gefräßigen Außenwelt verstecken…

Diese Nestrier sind liebe, naive Figuren mit starkem Basteldrang und vor allem bunt! Diese teilweise deutsche Animation zeigt eher plastik-hafte Tiere mit minimalen Charakterzügen. Wichtiger ist in „Ooops“, dass immer was los ist. Zeit, jemand genauer kennen zu lernen, gibt es nicht. Probleme, mit denen sich kleine Zuschauer identifizieren könnten? Fehlanzeige! Geredet wird in diesem einfachen Kinderfilm aber viel, allerdings meist ohne Witz in den Dialogen – die Erwachsenenbegleiter gehen ganz leer aus. (Moderatorin Janin Ullmann, Schauspieler Christian Ulmen und Koch Tim Mälzer können wie gewöhnlich auch stimmlich nichts Besonderes hinzufügen.)

Während „Ooops“ nur aufgesetzt das Zusammenleben verschiedener Arten feiert, bedient sich das Buch vieler Ideen aus großen Weltraum- und Indiana Jones-Filmen. Ob das hektische Finale mit Vulkanausbruch, Lavaströmen und Meteoritenhagel noch kindgerecht ist, kann bezweifelt werden.