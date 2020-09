« The Photograph | Home |

Love Sarah

Großbritannien, BRD 2020 Regie: Eliza Schroeder, mit Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn, Rupert Penry-Jones, Bill Paterson 98 Min.

Am Anfang steht der Schock: Eigentlich wollte Isabella mit ihrer besten Freundin Sarah eine Bäckerei im hippen Londoner Stadtviertel Notting Hill eröffnen. Doch dann stirbt Sarah überraschend bei einem Unfall. Der Schmerz sitzt tief. Aber Sarahs 19-jährige Tochter Clarissa will den Traum ihrer Mutter nicht mit ihr sterben lassen. Sie sieht darin auch eine späte Möglichkeit, sich mit ihr zu versöhnen. Also setzt sie al-les daran, Isabella zu überreden, den Plan umzusetzen. Dafür sind sie auf die Hilfe von Sarahs Mutter Mimi angewiesen. Auch zwi-schen ihr und Sarah gab es ein Zerwürfnis und das Trauma des Verlusts sitzt tief. Doch sie lässt sich überreden. Im Schmerz vereint und mit der Hilfe des Kochs Matthew setzen sie den Plan einer Bäckerei schließlich um – und kommen dabei auf die lukrative Idee, die Küchen der unterschiedlichen Einwan-derer des Viertels in ihrem Laden zu verei-nen. »Love Sarah« nennen sie ihre Bäckerei, in der sich die Schicksale kreuzen. Freund-schaft, Schmerz und eine Liebesgeschichte sind die Zutaten dieser herzerwärmenden Melange britischer Prägung. Die deutsche Regisseurin Eliza Schroeder, die Großbri-tannien zu ihrer Wahlheimat gemacht hat, spielt leichtfüßig auf der Klaviatur der Emo-tionen und zaubert daraus eine schmackhaf-te Mischung, die Herz und Magen berührt. Das überzeugende Ensemble sorgt für einen Feelgood-Film, bei dem man das politische Geschehen in Britannien einmal außen vor lassen kann.