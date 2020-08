« Tenet | Home | Der See der wilden Gänse »

Fragen Sie Dr. Ruth

USA 2019 (Ask Dr. Ruth) Regie: Ryan White 100 Min. FSK ab 6

Es wundert eigentlich, dass diese Frau nicht längst im Fokus eines (Dokumentar)Films stand: Dr. Ruth Westheimer ist ein absolutes Original. Die 1,40 Meter kleine Frau ist selbst mit 90 Jahren noch ein Energiebündel. In den Vereinigten Staaten kennt sie jeder als Aufklärerin der Nation und als Persönlichkeit, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Ihre Geschichte ist die von Vielen und dennoch einzigartig: Als jüdisches Mädchen in Frankfurt am Main geboren, musste sie in die Schweiz fliehen, ihre Eltern und ihre geliebte Großmutter zurücklassen. Nach dem Krieg ging sie zunächst nach Israel und kämpfte im Palästinakrieg, bevor sie nach Frankreich zog und an der Pariser Sorbonne Psychologie studierte. Sie träumte davon, nach Amerika überzusetzen, was sie 1956 schließlich umsetzte. In den Achtzigern wurde sie zunächst im Radio, später auch im Fernsehen zum Star und klärte die verklemmten Amerikaner auf, während sie gleichzeitig in Harvard und Princeton unterrichtete. Ein filmreifes Leben, das Dr. Ruth in ihren eigenen Worten schildert. Regisseur Ryan White macht daraus einen soliden Dokumentarfilm, der voll und ganz von seiner einzigartigen Protagonistin lebt.