Sea of Shadows – Der Kampf um das Kokain des Meeres

USA, Australien, BRD, Österreich 2019 Regie: Richard Ladkani 109 Min. FSK ab 6

„Der Kampf um das Kokain des Meeres“ – der deutsche Wurmfortsatz-Titel von „Sea of Shadows“ klingt extrem reißerisch und wird damit mal ausnahmsweise seinem Film gerecht. „Auf den gefährlichen Straßen von San Felipe, in der schimmernden Metropole Mexiko-Stadt und in den trügerisch ruhigen Gewässern der Baja Peninsula zeigt der dramatische Doku-Thriller echte Helden…“ Etwas weniger spektakulär geht es um den Vaquita, den kleinsten Wal der Welt, der vom Aussterben bedroht ist. Im Golf von Mexiko gibt es nur noch 20 Exemplare, weil er Beifang des Totoaba-Fisches ist. Dieser wird nur für seine Schwimmblase mit Netzen gejagt, weil ihr in China irgendwelche Wirkungen angedichtet werden. Der Preis für eine – illegal gefangene – Schwimmblase vor Ort beträgt 5.000 Dollar und steigt auf 80.000 Dollar auf dem Schmuggel-Weg nach China.

Die hochwertige Produktion folgt einem investigativen Journalisten, der die Hintermänner dieses Geschäfts aufdecken will und auf ein Netz aus Korruption und Gewalt stößt. Meeresbiologen versuchen die letzten Vaquitas zu retten. Und Tierschützer von Sea Shepherd – eine wesentlich agilere Variante von Greenpeace – holen vergessene Netze aus dem Meer, in denen sich tote Schildkröten und andere Tiere finden. Das wäre an sich interessant, erschütternd und aufrüttelnd, wenn nicht vor allem die überzogen inszenierte Jagd daherkommt, wie eines der x-beliebigen Filmchen auf billigen TV-Kanälen.