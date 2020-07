« Berlin Alexanderplatz (2020) | Home | Sibyl »

Berlin Alexanderplatz (2020)

BRD, Niederlande 2020 Regie: Burhan Qurbani, mit Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król 183 Min. 183 Min. FSK ab 12

Mit einem genialen Kniff transponieren Regisseur Burhan Qurbani und Drehbuchautor Martin Behnke, die sich 2014 mit „Wir sind jung, wir sind stark“ an eine erschütternde Rekonstruktion der Ereignisse von Rostock-Lichtenhaben wagten, in ihrer erneuten Zusammenarbeit Alfred Döblins Jahrhundertroman in die Gegenwart. Sie entsenden Francis (Welket Bungué) aus seiner Heimat Guinea-Bissau ins gelobte (Deutsch)Land. Dem Flüchtlingsboot und dem nassen Tod entronnen, strandet er in Berlin und lernt den Dealer Reinhold (Albrecht Schuch) und die Prostituierte Mieze (Jella Haase) kennen. Beide werden seinen Schicksalsweg maßgeblich beeinflussen und Francis’ Wunsch nach einem ehrlichen Leben endet im Rinnstein. Mit kunstvollen Kameraeinstellungen im Neonlicht der Großstadt zieht einen die überraschende Neuinterpretation von „Berlin Alexanderplatz“ in seinen Bann und quer durch die Berliner Halbwelt. Nach drei Stunden wird man ausgespuckt, Zeuge eines der aufregendsten Filmerlebnisse des Jahres.