Eine größere Welt

Frankreich, Belgien 2019 (Un monde plus grand) Regie: Fabienne Berthaud, mit Cécile de France, Narantsetseg Dash, Ludivine Sagnier, Tserendarizav Dashnyam 100 Min. FSK ab 12

Corinne ist abwesend. Seit ihr Mann starb, ist sie wie gelähmt von Trauer und kann ihrem Job als Musikproduzentin nicht mehr nachgehen. Die Erinnerungen verschlingen sie. Während ihrer Schwester Louise langsam das Verständnis für ihr Verhalten ausgeht, kommt Corinne einfach nicht mehr auf die Füße. Ein Auftrag in der Mongolei soll sie auf andere Gedanken bringen. Dort soll sie die Gesänge der Schamanen aufnehmen und lernt Oyun kennen. Bei einem Ritual erkennt die Schamanin, dass Corinne selbst Kräfte in sich birgt. Die Begegnung bleibt nicht ohne Spuren und zurück in ihrer Heimat erkennt Corinne, dass sie dem einmal eingeschlagenen Weg folgen muss, egal, was die anderen von ihr halten. Wir erleben die fremde Welt durch die Augen von Corinne. Die jahrhundertealten Riten wirken ungewohnt und mit dem Verstand kaum erfassbar. Fabienne Berthaud (»Barfuß auf Nacktschnecken«) öffnet das Bewusstsein des aufgeschlossenen Kinogängers für die Welt des Schamanismus. In kunstvollen Montagen visualisiert sie den Trancezustand. Cécile de France gibt sich der Rolle hin. Die zunehmende Außenperspektive hindert uns aber daran, das, was da mit Corinne passiert, vollends zu begreifen. Der Blick in »Eine größere Welt« schürt allerdings die Neugier, sich tiefer mit dem Thema und der Geschichte der realen Corinne Sombrun zu beschäftigen, die der Neurowissenschaft neue Blickwinkel offenbarte.