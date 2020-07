« Suicide Tourist | Home |

Undine

BRD, Frankreich 2020 Regie: Christian Petzold, mit Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz 89 Min. FSK ab 12

Undine arbeitet als Historikerin in Berlin und informiert die Zugereisten über die Architektur der Metropole. Ihre Beziehung zu Johannes ist derweil in die Brüche gegangen, da er eine Neue hat. Undine stellt das vor unerwartete Probleme, denn der Sage nach muss sie Johannes töten. Doch dann taucht der Taucher Christoph in Undines Leben auf. Undine Geheimnis wird das Schicksal der beiden Männer in ihrem Leben nachhaltig beeinflussen. Christian Petzolds neuer Film spielt mit dem Mythischen und ist gleichzeitig eine Hommage an Berlin. Basierend auf dem gleichnamigen Märchen von Friedrich de la Motte Fouqué aus dem 19. Jahrhundert lässt Petzold seine Zuschauer lange im Unklaren. Sein Film lebt von den hervorragenden Darstellern, die oftmals ohne viele Dialoge Stimmungen und Emotionen transportieren. Paula Beer erhielt hierfür den Silbernen Bären der diesjährigen Berlinale.