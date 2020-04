« Der Junge und die Wildgänse | Home |

Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’

„Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’” / Disney+

Ein großes Liebesdrama für die ganz kleine Maggie Simson ist die aktuelle Neuerscheinung auf Disney+: Wie man sich als Kleinkind schon im Sandkasten verlieben, die große Liebe aus den Augen verlieren und gegen das Schicksal – sowie Homer Simpson – kämpfen kann, zeigt das nette und umwerfend komisch Mini-Drama. Wieso drei Stunden „Titanic“ durchsitzen – in „Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’” (Playdate with destiny) ist alles drin! Selbstverständlich auch der übliche Zitaten-Schatz, den man von den Simpsons kennt.

„Die Simpsons“ gehören auch dem Disney-Konzern und sind mit dem Vorgänger-Kurzfilm „Maggie Simpson in ‘Der längste Kita-Tag’” sowie „Die Simpsons – Der Film“ und 30 Staffeln der ausgezeichneten Fernsehserie auf Disney+ zu finden.