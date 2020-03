« The Mandalorian | Home | Hunters / Amazon Prime »

Hayao Miyazaki bei Netflix

In allen Listen mit Streaming-Tips für Kinder sind die Zeichentrickfilme des japanischen Großmeisters Hayao Miyazaki („Heidi“!) am häufigsten zu finden. Netflix bringt in mehreren Chargen eine Reihe von Filmen des Ghibli-Studios für jedes Alter ins Programm. Auch die Kleinsten wird „Mein Nachbar Totoro“ mit den niedlichen fantastischen Wesen begeistern, ebenso „Kikis kleiner Lieferservice“ um die Emanzipation einer kleinen Hexe. Die großen Erfolge „Prinzessin Mononoke“ (1997) und „Chihiros Reise ins Zauberland“ (2001, Oscar, Goldener Bär) mit ihren ernsten ökologischen Aspekten sind ebenso erneut zu genießen wie das frühe Anti-Atomkraft-Meisterwerk „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ (1984) oder die erwachsene Verrücktheit „Porco Rosso“ (1992). Leider ist der schönste Film für Vorschulkinder – „Ponyo – Das große Abenteuer am Meer“ (2008) – in den Wirren der Streaming-Rechte nicht in Deutschland erhältlich.