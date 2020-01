« Milchkrieg in Dalsmynni | Home |

Alkohol – Der globale Rausch

D 2019, Regie: Andreas Pichler

Jedes Jahr sterben 3 Millionen Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums – alle 10 Sekunden ein Mensch. Das sind mehr als durch Verbrechen, Verkehrsunfälle und illegale Drogen zusammen. Warum trinken wir? Was macht Alkohol mit unserem Organismus? Und wer ist dafür verantwortlich, dass Alkoholkonsum gefördert wird, anstatt verdammt und als das deklariert, was es ist: Ein Rauschgift? Andreas Pichler geht in seiner Dokumentation dem globalen Konsum nach, spricht mit Wissenschaftlern, Lobbyisten und trockenen Alkoholikern. Dadurch entsteht ein facettenreicher, manchmal allerdings etwas redundanter Blick auf das System Alkohol. Ein Einblick in ein stetig wachsendes weltweites Problem.