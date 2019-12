« Aquarela | Home |

Motherless Brooklyn

USA 2019 Regie: Edward Norton, mit Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe 145 Min. FSK ab 12

Den Roman »Motherless Brooklyn« von Jonathan Lethem zu verfilmen, ist ein Akt der Liebe für Edward Norton. Das merkt man seiner zweiten Regiearbeit nach der Komödie »Glauben ist alles« (2000) an. Wohl kaum ein Regisseur hätte sich an einen 50er Jahre Krimi mit einer Hauptfigur, die an Tourette leidet herangetraut. Der Schauspieler übernahm die Rolle gleich selbst und inszenierte eine warmherzige Hommage an den Film Noir, eine Ode an die Underdogs. Als sein Boss Frank Minna (Bruce Willis) getötet wird, ermittelt Privatdetektiv Lionel Essrog (Norton) in einem Bestechungskrieg, in dessen Mittelpunkt der Baumogul Moses Randolph (Alec Baldwin) steht. Vor den Augen des gutmütigen Lionel entwickelt sich ein Krimi, der alle Genreregister zieht: Zwielichtige Typen mit Hut, laszive Damen in Jazzclubs und korrupte Cops im pulsierenden Herzen von New York.