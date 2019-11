« Die Eiskönigin | Home | Pferde Stehlen »

Bernadette

Drama | USA 2019 (Where’d You Go, Bernadette) Regie: Richard Linklater, mit Cate Blanchett, Kristen Wiig, Billy Crudup, Emma Nelson, Laurence Fishburne 111 Min. FSK ab 6

So ganz normal ist es nicht, das Haus der Familie Fox. Das wird schon klar, wenn man das Anwesen, ein verfallenes, früheres Kinderheim, zum ersten Mal betritt. Es ist das Langzeitprojekt der Architektin Bernadette (Cate Blanchett). Es beschäftigt sie, wenn ihr Mann Elgie (Billy Crudup) erfolgreich neue Technologien für Microsoft entwickelt und ihre gemeinsame Tochter Bee (Emma Nelson) in der Schule ist. Das Familiengefüge scheint ungewöhnlich, aber harmonisch. Doch bei den Plänen für eine familiäre Exkursion an den Nordpol offenbaren sich Bernadettes Eigenheiten. Die selbsterklärte Misanthropin vergräbt sich in ihren vier Wänden und ihre Marotten sorgen zunehmend für Probleme in der Siedlung vor den Toren Seattles. Marie Semples Roman beleuchtet die komplexe Psyche seiner Hauptfigur. Cate Blanchett verleiht ihr eindrucksvoll Ausdruck. Allerdings führt der erklärte Humanist Richard Linklater seine Version der Geschichte zunehmend aufs emotionale Glatteis und da ist der Fall ebenso vorprogrammiert wie vorhersehbar.